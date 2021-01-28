اليوم.. وزيرة الصحة تزور لبنان وتتابع سير العمل بالمستشفى المصرى ببيروت

جدة - نرمين السيد - تزور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، العاصمة اللبنانية بيروت فى ضوء مساعدات طبية متنوعة وضرورية مُقدمة إلى لبنان، وذلك فى إطار حرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبنانى الشقيق والوقوف إلى جانبه.





كما تصل 3 طائرات مصرية إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، مُحملة بالأدوات والمستلزمات الطبية والحليب المخصص للأطفال إلى جانب أجهزة ومعدات طبية. وتجرى زايد لقاء مع نظيرها اللبنانى الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفى مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبى الاستشفائى المصرى (المستشفى المصرى فى بيروت) لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التى يقدمها للمترددين عليه من كافة أنحاء لبنان.

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