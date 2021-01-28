سفير مصر في هلسنكي يلتقي وزير التعليم بجمهورية فنلندا

التقى السفير هيثم صلاح سفير جمهورية مصر العربية في هلسنكي، Jussi Saramo وزير التعليم الفنلندي، و Janna Palojarvi مديرة قسم التعاون الدولي بالوزارة. وقد تم التشاور خلال الاجتماع حول موضوعات التعاون المُشترك بين مصر وفنلندا في مجالي التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على ضوء قيام الجانب الفنلندي بتوجيه الدعوة لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي المصرييّن لزيارة فنلندا لتعزيز التعاون بين البلديّن في المجالات ذات الصلة.

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