ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم 28/1/2021

أسعار الدواجن اليوم الخميس 28- 1- 2021
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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3 و4 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.
سجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 34 و36 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 38 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.
كما سجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 31 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.
فيما سجّل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيهًا، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيهًا
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