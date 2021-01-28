مصر تعزي الكاميرون في ضحايا حادث تصادم مروري مروع

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكاميرون الشقيقة في ضحايا حادث التصادم المروري المروع الذي وقع اليوم بالقرب من بلدة دشانج غرب الكاميرون، مما أسفر عن وفاة أكثر من ٥٠ شخصًا وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، ورد للموقع نسخة منه، أن مصر، حكومةً وشعبًا، تعلن وقوفها جنبًا إلى جنب مع حكومة وشعب الكاميرون الشقيق في هذا الظرف الأليم، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.