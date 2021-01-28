احمد شوبير يعلن وفاة أحرف ناشئ في تاريخ مصر

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي وفاة أحد أفراد جيل 1978-1977، والذي ضم عددا من نجوم الكرة خلال تاريخها، وأبرزهم طاهر أبو زيد وزكريا ناصف ومحمود جابر.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيديو»: «قعدنا سنين طويله متقابلناش وبعدين اتجمعنا كلنا جيل 77/78 وضحكنا من قلبنا وفرحنا اوى ببعض واتواعدنا على اللقاء باستمرار واخر لقاءاتنا كانت ضحكته كعادته مجلجله ثم فجأه اخلف وعده هذه المره لأنه فضل ان يلاقي ربه ..رحم الله الصديق العزيز وليد جمال الدين احرف ناشئ في تاريخ مصر».

واعتاد شوبير، على تنظيم لقاءات يجتمع فيها أفراد جيله ونجوم كرة القدامى القدامى، حيث نشر صورة آخر تجمع التي كان أبرز من ظهر فيها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وزكريا ناصف نجم الأهلي السابق ومحمود جابر نجم الإسماعيلي السابق والراحل وليد جمال الدين الذي وصفه شوبير بأنه كان الناشئ الأفضل في مصر.

وكان شوبير، كشف عن موقف إدارة نادي الزمالك من احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مشددا على أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة قلعة ميت عقبة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، أغلقت الباب في وجه احتراف اللاعب بصفوف نادي سانت اتيان الفرنسي، بسبب اتهامات رئيس النادي لمسئولي النادي الأبيض وطلبهم الحصول على عمولات لتسهيل احتراف اللاعب بصفوف النادي الفرنسي.

وقال شوبير إن إدارة النادي الأبيض أكدت أن كرامة النادي الأبيض أهم من الموافقة على احتراف مصطفى محمد بصفوف سانت اتيان الفرنسي، الذي جدد مفاوضاته لضم المهاجم الشاب وأرسل أكثر من خطاب اعتذار لإدارة النادي الأبيض، على أمل فتح باب المفاوضات من جديد، وإنهاء الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بنهاية يناير الجاري.