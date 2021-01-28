قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن زيارتها الى لبنان اليوم جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتضامن الشعب اللبناني ، كاشفة عن وصول 3 طائرات تحمل مساعدات في إطار الجسر الجوي المصرى لدعم لبنان. وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى من العاصمة اللبنانية بيروت، الآن، إن الجرس الجوي يشمل 3 طائرات تضم أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة من بيروت: وصول 3 طائرات تحمل مساعدات لدعم لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.