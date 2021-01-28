نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تركيب عداد مياه منفصل || الإجراءات المطلوبة لتجنب أضرار الفاتورة الواحدة للمبنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تركيب عداد مياه منفصل يعتبر من أهم ما يقوم المواطن المصري بالتفكير في تنفيذه بالسنوات القليلة الأخيرة، حيث ارتفعت فواتير المياه بشكل كبير ويتم تقديمها للمبنى كاملا، وتتفاوت استخدامات الوحدات السكنية عن الأخرى وخاصة في ظل غياب بعض الأشخاص عن منازلهم وقت كبير وعدم استهلاكهم القدر الكبير من المياه، ولذلك نقوم بعرض عليكم الأوراق والمستندات المطلوبة ليتمكن المواطن من تركيب عداد خاص به لاحتساب استهلاكه الشخصي.

مشاكل فواتير المياه بالسنوات الأخيرة

مستندات تركيب عداد مياه منفصل

ليتم التقديم على الحصول على عداد مياه منفصل وعدم الاضطرار لدفع القيمة العالية، والتي تأتي من تقديم الفواتير على عدد الشقق بصرف النظر عن الاستهلاك، وايضا عدم عمل خزانات مياه مكلفة على اسطح المنازل والاضطرار إلى تنظيفها بشكل دوري، يجب اتخاذ عدد من الإجراءات وأولها تقديم عدد من المستندات:

يتم إحضار عقد الملكية أو ايجار الوحدة السكنية.

وكذلك تجهيز صورة حديثة لبطاقة الرقم القومي للمالك أو المستأجر.

يتم إرفاق إيصال مياه للعقار للتأكد من سداد جميع المبالغ المستحقة عليه.

كيفية تقديم طلب تغيير مالك العداد

في حال تم تغيير مالك العقار أو الرغبة في اصطحاب العداد لوحدة أخرى يتم إحضار تسلسل العقود.

تحضير صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

ويمكن الحصول على تنازل عن العداد للمالك الجديد أو توكيل بالتصرف في العداد من الذي قام بعمله من البداية.

في حال تلف العداد لا يتم تحديث الاشتراك إلا بعد عمل عداد جديد.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي (للمبنى)

يتم تقديم طلب تركيب عداد فرعي للوحدة السكنية. يقوم المنتفع بإحضار بطاقة الرقم القومي السارية. تجهيز الرسومات الهندسية للعقار المطلوب. لابد من الحصول على موافقة رسمية من جهة إدارية. إحضار سند الملكية للعقار المطلوب. رقم أقرب هاتف يمكن الوصول منه لصاحب العقار لتسهيل التواصل. إحضار إيصال كهرباء لمحل السكن. يتم تجهيز آخر إيصال للمياه من الوصلة الرئيسية.

إجراءات تركيب عداد فرعي