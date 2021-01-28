انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير 2021 وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جاءت اليوم توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير، تشير إلى تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة بالمقارنة باليومين الماضيين، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد نهارًا، طقس مائل للبرودة إلى مائل للدفء، بينما ستشهد ليلًا، طقس بارد إلى شديد البرودة، مع سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير

القاهرة والوجه البحري: سيسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع نشاط الرياح.

السواحل الشمالية الشرقية والغربية: سيسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع نشاط الرياح.

جنوب سيناء: سيسود طقس مائل للدف خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح النشطة.

شمال الصعيد: سيسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط في بعض الأحيان.

جنوب الصعيد: سيسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

أماكن سقوط الأمطار

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد المناطق التالية سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم:

البحيرة كفر الشيخ الدقهلية السلوم مطروح الإسكندرية دمياط بورسعيد رفح العريش

حالة البحرين

وجاءت حالة البحرين “الأحمر والمتوسط”، والملاحة البحرية وفقًا لتوقعات اليوم كالتالي:

البحر حالة البحر ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط مضطرب بين المترين والثلاث أمتار ونصف غربية إلى جنوبية غربية البحر الأحمر معتدل بين المتر ونصف إلى المترين ونصف شمالية غربية

درجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على المدن المصرية اليوم كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القارهة 17 09 الإسكندرية 16 10 طنطا 17 09 شبين الكوم 17 10 دمنهور 16 10 دمنهور 16 10 السلوم 15 10 سيوة 17 05 المنصورة 17 09

بيان الأرصاد