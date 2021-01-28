صور.. محمد الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - تسابق جامعة القاهرة، الزمن للانتهاء من إتمام انشاءات وتجهيزات جامعتها الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتى تعد أول جامعة على مستوى العالم قائمة على نظام البرامج، خصوصا التى تتماشى مع وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعى، وفقًا لجامعات الجيل الرابع.





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