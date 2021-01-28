7 منتخبات دولية تغادر مصر بعد الخروج من كأس العالم لكرة اليد 

جدة - نرمين السيد - يغادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 7 منتخبات دولية من المشاركين فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، وذلك عقب خروجهم من البطولة التى تستضيفها مصر، وتستمر حتى نهاية يناير الجارى بحضور 32 منتخبا دوليًا.





ووفقاُ لجداول التشغيل، تنقل مصر للطيران على متن طائراتها 3 منتخبات هى: (تونس على رحلة رقم ms843، ومنتخب الكونغو على رحلة ms799، ومنتخب النمسا على رحلة رقم ms309)، مع اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. فيما يغادر 4 منتخبات آخرين على متن رحلات خاصة ورحلات أجنبية وهم: منتخبات (أنجولا - تشيلى - المغرب - الأرجنتين)، وسط تسهيلات كبيرة تقدمها سلطات مطار القاهرة الدولى لإنهاء إجراءات سفر هذه المنتخبات، حيث خصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولى لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين فى بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

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