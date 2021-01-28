بعد المسحة الخامسة.. وائل الإبراشى يتعافى من كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتبت صفحة وائل الإبراشى، على موقع فيسبوك: "الحمد لله تعالى.. بعد المسحة الخامسة.. تعافى الإعلامى وائل الإبراشى من كورونا". يذكر أن وائل الإبراشى يقدم برنامج نشرة التاسعة على الفضائية المصرية، ولكنه توقف عن الظهور منذ حوالى شهر بسبب إصابته بالفيروس التاجى.

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