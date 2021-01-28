صور.. تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية بشارع يوسف عباس

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة النقل اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" عددا من الصور لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع يوسف عباس، المخطط انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى منه الرابط بين العاصمة الإدارية.





وأعلنت وزارة النقل، فى وقت سابق أنه يجرى حاليا إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية للمشروع بنسبة إنجاز 33.5%، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة إنجاز 12%، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من موقع ورشة المشروع بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم نهاية مايو 2022.



وأوضحت وزارة النقل، أن المرحلة الثانية تمتد من مسجد المشير حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 11.5 كم خلال فبراير 2023، مشيرة إلى أنه تم إنهاء الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية.



ويضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة علوية وهى "الاستاد، هشام بركات، نورى خطاب، الحى السابع، المنطقة الحرة – المشير طنطاوى، كايرو فيستيفال، الشويفات، المستشفى الجوى، حى النرجس، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، إعمار، ميدان النافورة، البروة، الدائرى الأوسطى، محمد بن زايد، الدائرى الإقليمى، فندق الماسة، حى الوزارات، العاصمة الإدارية".