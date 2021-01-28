إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

وكانت مدن ومراكز كفر الشيخ، تعرضت مساء أمس لسقوط أمطار غزيرة على جميع مدن محافظة كفر الشيخ وقراها، صاحبتها موجة صقيع، وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.
ومن جانبه، وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفورى مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.
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