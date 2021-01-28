صور.. وزير الإنتاج الحربى والتراس يناقشان إنشاء مصنع إطارات المركبات

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وجرت المباحثات عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التى تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع إطارات السيارات.
فى هذا الصدد، أكد الوزير هشام توفيق أن دراسات الجدوى التى تم اليوم مناقشتها، تأتى فى ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل فى صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربى والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الإستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلى وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.
كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن دراسات الجدوى التى تم مناقشتها بها العديد من الجوانب الإيجابية، مشيرا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الإنتاج الحربى ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا حرص الوزارة التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتى تعود بالنفع على المواطن والإقتصاد القومى للبلاد.
وأشار الوزير مرسى إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصرى.
من جانبه أكد التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح "التراس" أنه تم مناقشة وبحث كافة جوانب دراسات الجدوى المقدمة من شركة "رونالد برجر" العالمية، التى تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع إطارات السيارات بشأن تأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة.
وأكد التراس أنه جارى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
كما أشاد بمجهودات وزارتى قطاع الأعمال والإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون يعد خطوة على الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المصرى طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلى معايير الجودة العالمية.
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