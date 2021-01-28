سفير مصر فى هلسنكى يلتقى وزير التعليم بجمهورية فنلندا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم التشاور خلال الاجتماع حول موضوعات التعاون المُشترك بين مصر وفنلندا فى مجالى التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك على ضوء قيام الجانب الفنلندى بتوجيه الدعوة لوزيرى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى المصرييّن لزيارة فنلندا لتعزيز التعاون بين البلديّن فى المجالات ذات الصلة.

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