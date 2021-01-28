لجنة الاستغاثات الطبية بـ الوزراء: إجراء 2.242 عملية جراحية خلال 2020

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، وتضمن التقرير جهود اللجنة فى رصد والاستجابة للحالات الحرجة صحيا، والتى تحتاج إلى التدخل الجراحى السريع أو للحالات التى تعانى من عدم قدرتها على الحصول على أصناف معينة من الأدوية خلال عام 2020.





وقال الدكتور حسام المصرى إن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بذلت قصارى جهدها خلال العام الماضى لمتابعة الحالات الصحية التى تم رصدها عبر وسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن اللجنة تقوم بذلك العمل من خلال ثلاثة فرق هى "فريق الرصد الإعلامى، وفريق التدخل السريع، وفريق متابعة نواقص الأدوية".

وأضاف المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير، أن اللجنة قامت خلال العام الماضى برصد والاستجابة لـ 4.996 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 803 قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 2.242 عملية جراحية.

وتابع: تم أيضا إصدار 52 قرارا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 408 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم توفير الإجراءات الطبية لـ 22 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، و تم التبرع بالدم لـ248 حالة من خلال التنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة وبنوك الدم الإقليمية.

كما عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات لدراسة عدد من التحديات ومناقشتها مع عدد من الأطباء المختصين، حيث التقت كبار أساتذة أمراض الدم وزراعة النخاع فى مصر، لدراسة أهم الأسباب التى تعوق عمليات زراعة النخاع ، ومناقشة حلولها بصورة عاجلة لرفع المعاناة عن المرضى.

كما حضر الدكتور حسام المصرى، رئيس اللجنة، اجتماعا عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مجدى اسحاق، المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب، لبحث سبل تطوير المنظومة الطبية بالجهات الطبية المتخصصة، كما تم عقد اجتماع لمناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه مرضى "الهيموفيليا" فى مصر، ولاقت نتائج هذا الاجتماع صدى إيجابيا واسعا.

وتضمن التقرير الإشارة إلى عدد من الاستغاثات التى استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على مدار العام الماضى، مثل "استغاثة عم عاطف أقدم شيال فى مصر"، و"استغاثة فصل التوأمتين لين ولانا"، واستغاثة لإجراء جراحة فى قلب الطفل سعيد، والاستجابة لعلاج الطفلة ندا التى تعانى من مرض وراثى بالجهاز التنفسى، وتركيب طرف صناعى للطفل مصطفى، واستجابة بشأن توفير دواء Oxymetholone، والاستجابة لاستغاثة بتوفير 10 وحدات صفائح بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمى بسوهاج، واستغاثة الطفلة أمنية ضحية التعذيب البدنى والحرص على تلقيها العلاج المناسب.

وتوجه الدكتور حسام المصرى بالشكر والتقدير لكل الوزارات والجهات المعنية، التى يتم التنسيق معها، بهدف تقديم الخدمة للمواطنين، والاستجابة لمطالبهم.