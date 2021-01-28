عاجل.. الحكومة تنفى حذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم التموينى والخبز

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم التموينى ومنظومة الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار مستحقى الدعم التموينى ومنظومة الخبز فى صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعى ومنتظم.
وشددت الوزارة، على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفة هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.
وفى سياق متصل، تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.
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