وتحمل الطائرات الثلاث، التى وصلت إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وكميات من الحليب المخصص للأطفال، فضلا عن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية.
وتشمل زيارة وزيرة الصحة عقد لقاء مع نظيرها اللبنانى الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفى مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبى الاستشفائى المصرى (المستشفى المصرى فى بيروت) لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التى يقدمها للمترددين عليه من كافة أنحاء لبنان.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبنانى الشقيق لمواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحرى، الذى وقع فى شهر أغسطس من العام الماضى، وذلك عبر إقامة جسر جوى بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة فى علاج مصابى الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحرى لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول وزيرة الصحة إلى لبنان لتقديم مساعدات ومستلزمات طبية ضرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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