وصول وزيرة الصحة إلى لبنان لتقديم مساعدات ومستلزمات طبية ضرورية

جدة - نرمين السيد - وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبنانى الشقيق والوقوف إلى جواره.





وتحمل الطائرات الثلاث، التى وصلت إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وكميات من الحليب المخصص للأطفال، فضلا عن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية.

وتشمل زيارة وزيرة الصحة عقد لقاء مع نظيرها اللبنانى الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفى مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبى الاستشفائى المصرى (المستشفى المصرى فى بيروت) لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التى يقدمها للمترددين عليه من كافة أنحاء لبنان.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبنانى الشقيق لمواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحرى، الذى وقع فى شهر أغسطس من العام الماضى، وذلك عبر إقامة جسر جوى بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة فى علاج مصابى الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحرى لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.