الصور الأولى لوصول 3 طائرات مصرية محملة بالمساعدات إلى لبنان

وصلت الآن 3 طائرات مصرية محملة بالمساعدات الطبية إلى مطار رفيق الحريري في لبنان، في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان الشقيق، في أعقاب حادث مرفأ لبنان، أغسطس الماضى، وتشمل المساعدات أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها وصلت إلى لبنان محملة برسالة محبة وتضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المصريين .

وأضافت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفى لدى وصولها مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، الآن، أن الطائرات المصرية التي وصلت لبنان هي جزء من الجسر الجوي الذى بدأ عقب أحداث مرفأ بيروت في أغسطس الماضى، وامتد على مدى الشهور والأسابيع الماضية.

وواصلت: "جئت اليوم محملة بباقى المعونات، وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياج وجائحة في لبنان بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت وزيرة الصحة أنها بصدد زيارة المستشفى الميدانى المصرى في بيروت، منوهة بأن المستشفى قدمت الخدمات لأكثر من 100 الف لبناني بكل الأدوية والخدمات الطبية مجانا.