بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الجيزة: رصف طريق الأبراج وبئر نصر ومدخل منديشة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى يشهد نقلة حضارية نوعية لرصف وتطوير عددا من الطرق وإنشاء طرق جديدة لربط وسط المدينة بالقرى التابعة لها، مما يسهم فى تحقيق سيولة مرورية والتيسير على المواطنين فى التنقل بين المناطق وبعضها فى سهولة ويسر.





وأشار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن أعمال التطوير جاءت ضمن مخصصات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى حيث تم تخصيص لمركز ومدينة الواحات حوالى 7.5 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة عددا من الطرق بالمركز بالإضافة إلى تخصيص حوالى 2.5 مليون جنيه لتحسين شبكة الإنارة، لافتا أن أعمال الرصف والتطوير شملت تطوير طريق الأبراج كمحور مرورى جديد بطول 8 كم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الأنتهاء من رصف وتطوير المرحلة الأولى بطول 2.3 كم بتكلفة حوالى 4 ملايين جنيه مما سيسهم فى ربط عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى الطريق الدائرى إلى جانب أنه سيتم تدعيم الجزيرة الوسطى بأعمدة إنارة حديثة.

كما أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير طريق مدخل قرية منديشة "طريق مزدوج" بطول 500م تقريبا وبعرض 7 أمتار وتدعيمه ببلدورات على جانبى الطريق، وكذلك تم رصف وتطوير طريق قرية القصر بطول 500م وعرض 8م بتكلفة حوالى مليون جنيه لما له من أهمية لكونه يربط بين مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام، بالإضافة إلى رصف وتطوير طريق بئر نصر بقرية الزبو بطول 500م وعرض 6م ورصف وتطوير طريق بئر تحكيمة بطول 200م وعرض 6م.