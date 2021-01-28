القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

وقال وزير القوى العاملة إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.