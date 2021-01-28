فيديو: بصوت محمد رياض.. عزيمة المصريين تتجسد فى محور قوص بقنا

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى خلال صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يوضح تفاصيل المشروع بصوت الفنان الكبير محمد رياض، حيث من المقرر افتتاح المحور خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذه فى سنتين وثمانية أشهر قبل موعد تسليمه بأربعة أشهر.

ويتكون المحور من 30 عملا صناعيا ما بين 15 كوبرى و15 نفق بطول 19 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه وبتكلفة 1 مليار و521 مليون جنيه.