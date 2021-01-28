إطلاق موقع رسمى للمكتبة الرقمية فى جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح جابر، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الموقع يتضمن جميع الخدمات التى تقدمها المكتبة لكل الطلاب فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية إلى أنه جرى إعداد مستودع رقمى مؤسسى للجامعة يشمل الخطط البحثية والرسائل الجامعية والأبحاث العلمية ومشروعات التخرج وأبحاث الطلاب وإصدارات الجامعة.

وأضاف جابر، أنه جرى وضع نظام متكامل لمواجهة عدم وجود أى حالات انتحال علمى فى مخرجات البحوث الجامعية من ورسائل الماجستير والدكتوراه والمشاريع ومقالات الدوريات وغيرها.

ولفت نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إلى تحسين سير العمل فى وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة، فيما يختص بالتعامل مع المتقدمين للفحص والإيداع، وذلك تفاديًا لطول فترة الانتظار والازدحام فى ظل جائحة كورونا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة آلاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، إن يجرى حاليا تحويل جميع معاملات المكتبة الرقمية لنظام الـ Online، فضلا عن استكمال رقمنة 29 ألف رسالة بحثية.