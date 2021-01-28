القوى العاملة: تنظيم استقدام الطلبة الجامعيين الوافدين لأسرهم فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يعتمد تغييرات فى إجراءات الإقامة والجنسية فى دولة الإمارات بالنسبة إلى الطلبة الوافدين. وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إن مجلس الوزراء اعتمد قرارا بتنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، وذلك من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوى . يذكر أن هذا القرار يدعم قطاع التعليم الجامعى بالدولة ويعزز من مكانتها على الصعيد العالمى كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة فى تحقيق نتائج إيجابية لمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمى والعالمى فى مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة فى عام 2021.

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