صور.. إقامة حديقة مركزية مجانية للمواطنين بكفر الشيخ

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة العاصمة، وأحمد الصاوى، مسئول الشركة الوطنية بكفر الشيخ "استادات".
وقال محافظ كفر الشيخ إن الحديقة الجارى إنشائها حديقة مجانية عامة لكل أهالى المحافظة ،على مساحة كيلو، تضم مساحات خضراء، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، كما سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم بدء أعمال الإنشاء خلال أيام،ليتردد عليها المواطنون قبل موسم الربيع المقبل، مؤكدا أن مدة العمل بالمشروع 3 أشهر، كما وجه بتطوير حديقة صنعاء وحديقة الحيوان، مشددا على عدم رفع تذكرة الدخول للحديقتين مع الحفاظ على المساحات الخضراء بهما.
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