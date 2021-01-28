مديرية أوقاف الجيزة تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنًى ومعنًى ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، وتنفيذًا لتوجيهات معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ؛ تواصل مديرية أوقاف الجيزة اليوم الخميس 28 / 1 / 2021م حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .
ويؤكد مدير مديرية أوقاف الجيزة أن الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على صحة الإنسان ، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء ، ويحفظ مصرنا من كل شر ومكروه .
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