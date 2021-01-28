ورشة عمل بـ"الهجرة" لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق إستراتيجية وطنية لشباب الدارسين بالخارج

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم وتم إعدادها بالتعاون مع الخبير الإعلامي/ نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.

وحرصت وزيرة الهجرة على حضور الشباب المشاركين في مبادرة شباب الدارسين بالخارج من كافة الدول، لاستعراض الاستراتيجية أمامهم للمشاركة في إعدادها وإبداء آرائهم وأفكارهم، كما شارك أيضا الشباب غير المتواجد في مصر وعادوا لدراستهم خارج مصر، وممن قاموا بجهود في تكوين روابط لشباب المصريين الدارسين في الدول المقيمون بها.

وخلال اللقاء، قالت الوزيرة إن الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، تُعد إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفة ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، ثم تكللت بلقاء دولة رئيس الوزراء لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الاستراتيجية تتضمن ربطا لشباب المصريين بالخارج والفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد.

وأشارت وزيرة الهجرة أن الاستراتيجية تعمل على تبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهود الدولة المصرية، ومشاركة أبنائها في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي إطار استدامة التواصل مع أبنائنا الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة لتخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة الاستراتيجية بشكل متكامل، وكذلك الفعاليات والزيارات والأنشطة المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج واستطلاع آرائهم والاستفادة من تجاربهم.