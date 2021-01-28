نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه القناة: إصلاح عدة كسور مفاجئة في مواسير المياه خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات، وانه تابعه وبصفه شخصية لحظة بلحظة عملية اصلاح تلك الكسرات المفاجئة والتي وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي.

وأكد اللواء عصمت، انه تم الانتهاء من أصلاح كسر خط مياه 6 بوصه امام بنك التنمية بالقنطرة شرق الجديدة، واصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصه بمنطقة بالتل الكبير، والانتهاء من أصلاح خط مياه قطر 4 بوصه بشارع السوق بمدينة القصاصين، واصلاح خط مياه قطر 4 بوصه بعزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر، واصلاح خط مياه قطر 4 بوصه بعزبة السوايدات بقرية 30 يونيه بمنطقة القصاصين، كما تم الانتهاء من اصلاح كسر بخط مياه 6 بوصه امام معديه سرابيوم، وإصلاح كسر بخط قطر 250 مم بمنطقة خليج السلطة بقرية النصر بالقنطرة غرب، والانتهاء من أصلاح كسر بخط قطر 2 بوصه بالعمارة 26 تعاونيات (ب) بمدينه المستقبل.

وأضاف رئيس مياه محافظات القناة، أن الشركة مستمرة في أعمال التطهير لشبكات جميع خطوط شبكات الصرف الصحى، للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة الشبكات، حيث تم الانتهاء من تطهير منطقة المدرسة المعمارية، وتطهير شبكة جمعيه البراهمة بالبلابسة حى ثان، وتطهير شارع سيناء ببمنطقة عرايشية مصر، وشارع بوكندى بمنطقة الغطوس، والمنطقة الوسطى بالسبع عمارات عمارة 22 – 26، وتسليك خط انحدار رئيسى بمنطقة التوفيق بالقنطرة شرق الجديدة، وخط الانحدار العمومى بقرية التقدم بالقنطرة شرق.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.