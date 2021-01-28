أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الخميس 28 يناير

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شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، استقرارًا وفق اخر تحديث للبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، نظرًا لإجازة البنوك اليوم بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، والذي كان يوم الإثنين 25 يناير. مواعيد قطارات الصعيد والمنصورة اليوم الخميس 28 يناير 2021 دوت الخليج ترصد أسعار الصرف الرسمية الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه وفق أخر تحديث للبنك المركزي

أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية اليوم الخميس 28 يناير بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.66 جنيه، و 15.79 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.98 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.13 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.49 جنيه، وللبيع 21.66 جنيه. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.63جنيه، وللبيع 17.78 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.09، وسعر البيع 15.21 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.44 للبيع. أسعار العملات العربية وفق البنك المركزي لليوم الخميس 28 يناير بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.21 جنيه. وسجل الدينار الكويتى 51.707 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.25 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.300 جنيه للبيع. كما وصل سعر الشراء للدينار البحريني 41.56 جنيه، و 41.90 للبيع. والريال القطري وصل سعر الشراء الخاص به لـ 4.302 جنيه، وسعر البيع 4.33 جنيه.

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