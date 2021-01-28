حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.."تفاصيل"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفة هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.