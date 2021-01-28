اتحاد اليد يعتذر للجماهير المصرية بعد الخسارة من الدنمارك

قال مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، انه يعتذر للجماهير بعد الخروج من بطولة كأس العالم لكرة اليد، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لخطأ تحكيمي مؤثر خلال مباراة الوداع أمام الدنمارك.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة المقامة على أرضه من دور الـ8 على يد بطل النسخة الماضية منتخب الدنمارك، عقب مباراة درامتيكية انتهى وقتها الأصلي وامتدت لـ4 أشواط إضافية بالتعادل، ليلجآ إلى رميات الجزاء.

وقال مؤمن صفا في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم": "نعتذر للجماهير".

وأضاف: "اللاعبون لم يدخروا جهدًا خلال مشوار البطولة، وبذلوا أقصى ما في وسعهم".

وتابع: "أنا أرى أن اللعبة التي طُرد على إثرها إبراهيم المصري في الثواني الأخيرة من عمر مباراة مصر والدنمارك، لا تستحق هذا القرار".

واختتم: "نجحنا في تنظيم بطولة بشكل مشرف، ونجح منتخب مصر أيضًا فنيًا أيضًا، خاصة وأنه لم لم يخض أي مباراة ودية".