عاجل.. تمديد عمل اللجنة الثلاثية حتى نهاية يوليو

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021.
ونشر الاتحاد بيانا قال فيه: " قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قلص اللجنة الخماسية التي ترأسها عمرو الجنايني قبل أن يقلص عددها إلى 3 أعضاء، بجانب تغيير اللجنة وتعيين لجنة جديدة يوم 18 ديسمبر الماضي.
وكان من المفترة أن يتولى الثلاثي الجديد إدارة اتحاد الكرة فور إعلان البيان وحتى يوم 31 من شهر يناير من العام الجاري.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تقدمه بترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وكأس الأمم الإفريقية للشباب 2023.
وتلقى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة في وقت سابق دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور كأس العالم للأندية في قطر.
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