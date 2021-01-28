أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 28 يناير وفق سوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم استقرار في أسعارها اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، وفق أخر تحديث لموقع سوق العبور للجملة، نظرًا لتزامن اليوم مع الأجازة الرسمية للبلاد بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير التي كانت يوم الأثنين الماضي.

أسعار العملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم الخميس 28 يناير

أسعار الخضار وفق سوق العبور للجملة اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيه لـ 2 جنيه، وسعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، وسجل البصل 3 جنيه إلى 5 جنيه، ووصل سعر الكوسة من 2 إلى 4 جنيه للكيلو، ووصل سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه.

فيما تراوح سعر الجزر من 1.5 إلى 3.5، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.5 جنيه لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض والباذنجان الرومي نفس السعر السابق.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 إلى 4 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 12 جنيه لـ 14جنيه.

الخيار بـ 1.5 للكيلو

وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 15 جنيه إلى 25 جنيه.

وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 4 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه، ووصل سعر البسلة من 3 جنيه لـ 5 جنيه.

أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة اليوم الخميس 28 يناير

تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه.

أسعار البرتقال والليمون بسوق العبور

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنية إلى 14 جنيه، بينما الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه، وجاء سعر البلح الرملي من 6 جنيه لـ 9جنيه.

