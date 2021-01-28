هشام حسين: المنتخب الوطنى لكرة اليد يستحق التكريم بعد حصوله على المركز السابع عالميًا

دعا عضو مجلس النواب، هشام حسين، وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة اليد، بضرورة تكريم المنتخب الوطنى لكرة اليد، وذلك بعد الأداء البهر الذى ظهر به أعضاء الفريق خلال مباراتهم مع المنتخب الدنماركي، وذلك تقديرًا لأدائهم المميز والمشرف فى البطولة.

وقال عضو مجلس النواب، هشام حسين:" إذا كان أبطال المنتخب لم ينجحوا في التأهل للمربع الذهبي أمام منتخب الدنمارك، إلا أن أدائهم كان فوق العادة ونال إعجاب الجميع، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إمتاع الجماهير المصرية خلال مشوارهم في البطولة، بالرغم من عدم الوصول على المربع الذهبي.

هشام حسين يشيد بأداء المنتخب

وتابع النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب:" منتخبنا الوطنى لعب مباراة بندية مع بطل العالم، واستطاع أن يحافظ على التوازن في المباراة وتأرجحت النتيجة بين الفريقين، إلا أنه لم يحالفنا الحظ وحصلنا على المركز السابع عالميا في كرة اليد.

وطالب أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، هشام حسين، وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة اليد، بتكريم يليق بأبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد، تقديرا للأداء البطولي، في مباريات كأس العالم لليد، ورفعهم اسم مصر عالميا في كرة اليد.

وكان المنتخب المصرى لكرة اليد، لم يحالفه التوفيق فى مبارة دور الثمانية، من بطولة كأس العالم لليد، بعدما خسر أمام منتخب الدنمارك، المصنف عالميًا، وظهر المنتخب الوطنى بأداء مشرف للغاية، حيث وصل الفريقين إلى الضربات الجزائية بعد مباراة شهدت ندية كبيرة أمام منتخب الدنمارك، الذى يجمع بين صفوفه لاعبين كبار.