مدرب صن داونز يشن هجوم على المدير الفني للأهلي

شن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز، رولاني موكوينا، هجوما على مدرب النادي الأهلي الحالي، بيتسو موسيماني، بسبب صفقة جاستون سيرينو.
تصريحات موسيماني
قال موسيماني في تصريحات صحفية قبل أيام ليؤكد على أنه يعرف جيدًا أن جاستون يبكي بسبب ضياع فرصة الانتقال إلى الأهلي، لمحاولة الضغط على صن داونز للموافقة في المستقبل على رحيل اللاعب خاصة وأنه يقترب من عمر الـ 30.
هجوم مدرب صن داونز
رد موكوينا، اليد اليمنى السابق لموسيماني قبل رحيله إلى الأهلي في أكتوبر الماضي، على تصريحاته من خلال إذاعة "باور إف إم" الجنوب إفريقية، قال: "يجب أن يُغلق هذا الملف تمامًا".
وتابع: "حتى المدرب موسيماني يجب أن يغلق هذا الملف لأن سيرينو لاعب في ماميلودي صن داونز".
وأضاف: "مثلما لا نتحدث عن لاعبين من فرق أخرى، أعتقد أنه من غير اللائق والأخلاقي الاستمرار في الحديث عن جاستون، لقد أصدر صن داونز بيانًا رسميًا بشأن سيرينو".
واختتم: "سيرينو في الوقت الحالي ملتزم تمامًا بعقده مع صن داونز".
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