الدحيل يهدد الأحمر بتصريحات نارية: سنسجل ثلاثية ولا نخشى الأهلي!

أكد أحمد ياسر المحمدي، لاعب ونجم الدحيل القطري، على عدم خوف فريقه من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

وقال المحمدي في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر”: مشاركة فريق الدحيل بكأس العالم للأندية يعد إنجاز كبير الجميع يتمنى المشاركة في مثل هذا الحدث وتقديم أفضل ما لديه.

الدحيل يهدد الأهلي قبل المواجهة المرتقبة

وأضاف: "الأهلي بالطبع فريق قوي وكنا نتمنى عدم مواجهته في أول مباراة بالمونديال بل في مرحلة متقدمة، ولكننا نخاف النادي الأهلي، فالمشاركة في مثل هذا الحدث لا تحتاج لخوف لان جميع الفرق بمستويات عالية وأعتقد أن المباراة ستكون قوية وصعبة على الفريقين”.

ويواجه المارد الأحمر نظيره الدحيل القطري في افتتاح مونديال الأندية الذي سيقام في قطر يوم 4 فبراير المقبل على ستاد المدينة التعليمية.

اقرأ أيضًا.. مدرب صن داونز يشن هجوم على المدير الفني للأهلي

وواصل: فريق الدحيل دعم صفوف بصفقتين من العيار الثقيل أبرزهم الثنائي علي كريمي وأولونجا فقط، والأخير سجل هارتيك في أول مباراة له مع الفريق وأتوقع أن يسجل الهداف الكيني هاتريك أيضا أمام الأهلي ونحقق انتصار كبير”.

وأردف: “مواجهة بايرن ميونخ تعتبر نهائي للفريق الذي سيواجه فهو الأفضل في أوروبا ومثل هذه المباريات تأتي مرة في العمر”.

وأختتم تصريحاته التليفزونية: هنافي قطر الجماهير ليست مثل مصر، ولسنا لدينا جماهيرية مثل الأهلي ولكن لأننا نمثل دولة قطر سيساندنا الكثيرين، وأنا أتابع لاعبي الأحمر ويملك لاعبين رائعين مثل محمد مجدي أفشة وكهربا، علي معلول، ديانج، السولية ووالتر بواليا”.