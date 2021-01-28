مبادرة كلنا واحد توفر أسعار المنتجات بتخفيضات 50% عن مثيلاتها بالأسواق

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، اطلقت وزارة الداخلية المرحلة السادسة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، لتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين بأسعار مخفضة

يأتى ذلك فى إطار استمرار ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وجاء ذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وبذلك يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

كلنا واحد توفر مستلزمات الأسرة في 700 منفذ وسرادق

يذكر أن المرحلة الـ 16 من مبادرة كلنا واحد جاءت بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من "سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا بجودة عالية، وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى 700 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.

كما تم إطلاق المبادرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

مبادرو كلنا واحد تطرح السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بنسبة 50%

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% ، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

مستلزمات البيت بأسعار مخفضة بنسبة 60 %

وتم التنسيق مع مسئولي "4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين "وإنشاء "4 سرادقات" بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية" لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية ، الصناعية" وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع ، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، و بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.