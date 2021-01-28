جوزيه : المقارنة بيني وبين "موسيماني" خطأ كبير

كشف المدير الفني السابق للنادي الأهلي مانويل جوزيه عن رأيه في مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية، ووجهه نظر في مدرب الفريق الحالي الجنوب إفريقي "موسيماني".
وقال مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس: ان المشاركة في كأس العالم هذا العام مختلفة عن المرة الأولى لان تم عقد مؤتمرًا صحفياً في القاهرة قبل السفر إلى اليابان، وكل الصحف كانت في حالة جنونية، والحديث عن المشاركة ، وكانت هذه المرة كارثية لأن اللاعبون لم يكونوا مؤهلين نفسيياً ، والمرة الثانية كانت الأفضل اما الثالثة قد لعبنا وجهنا لوجه مع جميع الفرق واصبحنا نلعب مثل اي بطولة.
وتابع حديثه عن "موسيماني": انا لا اعرفه حقيقاً ولم اشاهد اي مباراة له دارها مع الفريق لكن بالنسبه لي هو جيد ولا يمكن عقد مقارنه بيني وبينه وانا قضية 8 سنوات وهو قضي 4 اشهر فقط، داخل جدران النادي وجماهير الأهلي تعشقني ، النادي يحقق الفوز وبالتالي لا يمكن المقارنه بين مدرب قضي 4أشهر ومدرب قضي 8سنوات ويتحدثون انه سيكون الأفضل لايكن المقارنه بهذه الطريقه.
وختم حديثه قائلاً: لا يوجد مشكلة إذا قالوا انه يسير علي خطي مانيول جوزيه ، وإذا كان جوزيه رقم إثنين او ثلاته، وبالتالي هو بدء بشكل جيد مع الفريق.
والجدير بالذكر أن اخر مواجهات المارد الأحمر كان امام فريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي ،بينما يحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري 21 نقطة من اصل 9مباريات خاضها الفريق ويسعي المارد الأحمر حصد بطولة الدوري هذا الموسم مثل الموسم الماضي ويمتلك في رصيده من بطولة الدوري الممتاز 42 دوري،ومن ناحيه اخري يستعد الشياطين الحمر للسفر الي قطر لبطولة كأس العالم للأندية ويخوض أول لقاء في البطولة امام فريق الدحيل القطري ،ويسعي الفريق في تقديم اداء جيد لإسعاد جماهير المارد الأحمر ، ويغيب عن بعثة الأهلي المتجهة خلال ايام الي قطر وليد سليمان لاعب الفريق وذلك بسبب الإصابه الذي تعرض لها اللاعب أثناء خوضه مباراة مع الفريق ،بينما يرحل رامي ربيعة لاعب الفريق الي نادي الإسماعيلي علي سبيل الإعارة.
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