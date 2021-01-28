جوزيه : المقارنة بيني وبين "موسيماني" خطأ كبير

كشف المدير الفني السابق للنادي الأهلي مانويل جوزيه عن رأيه في مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية، ووجهه نظر في مدرب الفريق الحالي الجنوب إفريقي "موسيماني".

وقال مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس: ان المشاركة في كأس العالم هذا العام مختلفة عن المرة الأولى لان تم عقد مؤتمرًا صحفياً في القاهرة قبل السفر إلى اليابان، وكل الصحف كانت في حالة جنونية، والحديث عن المشاركة ، وكانت هذه المرة كارثية لأن اللاعبون لم يكونوا مؤهلين نفسيياً ، والمرة الثانية كانت الأفضل اما الثالثة قد لعبنا وجهنا لوجه مع جميع الفرق واصبحنا نلعب مثل اي بطولة.

وتابع حديثه عن "موسيماني": انا لا اعرفه حقيقاً ولم اشاهد اي مباراة له دارها مع الفريق لكن بالنسبه لي هو جيد ولا يمكن عقد مقارنه بيني وبينه وانا قضية 8 سنوات وهو قضي 4 اشهر فقط، داخل جدران النادي وجماهير الأهلي تعشقني ، النادي يحقق الفوز وبالتالي لا يمكن المقارنه بين مدرب قضي 4أشهر ومدرب قضي 8سنوات ويتحدثون انه سيكون الأفضل لايكن المقارنه بهذه الطريقه.