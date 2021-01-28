ايات الحداد عن تطوير قري الريف : المشروعات التي تشهدها مصر يقوي الامن القومى

قالت النائبة ايات الحداد عضو مجلس النواب أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم ملحوظ في شتى المجالات فهو لم يترك مدينة او قرية الا وسعى في تطويرها وتلبية احتياجات الشعب ولاشك أن بتلك المشروعات التي تشهدها مصر يقوي الامن القومى لمصر مشيرة الى ان مشروع تطوير القوى والريف يعمل على تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل مياه الشرب و الصرف الصحي و الطرق و الاتصالات و الكهرباء و النظافة والبيئة و الإسكان وغيرها، كما يساهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل التعليم و الصحة و الشباب و المرأة و الطفل و ذوي الاحتياجات الخاصة و الثقافة و التدريب وإكساب المهرات وغيرها .

النائب حسانين توفيق يكتب.. تطوير الريف المصرى مشروع قومى جديدواضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـتحيا مصر ان المشروع القومي لتطوير القري سيعمل على تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك زيادة االإنتاج ، وفرص العمل ، وتنويع مصادر الدخل ، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً ، تتوافق مع البيئة ، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية مشيرة الى ان مصر اليوم عادت كما كانت عليه أمس ، عادت دولة قوية من الناحية التجارية والصناعية والزراعية والعسكرية وإقامة العديد من المشاريع اي عادت كما كانت عليه ايام محمد علي باشا رائدة في شتى المجالات، وكل ذلك يُعزز من مفهوم الأمن القومي للدولة،

يذكر ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ‪ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.

