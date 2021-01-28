أبو هشيمة لــ دوت الخليج: تطوير القرى مشروع وطنى عظيم ونشكر الرئيس لتبنيه مشاكل أهلنا في الريف

أبدى النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، سعادته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصرى كامشروع قومى، مشيرًا إلى إنه سعيد جدا بأن الدولة تبنت هذه الفكرة، لتطوير قرى مصر وهو أمر أقدره وأشجعه، خاصة وأني كان لى شرف العمل على تطوير عدد من القرى، الأكثر احتياجا منذ أكثر من ٤ سنوات.

أحمد أبو هشيمة: الدولة حققت قفزات فى كل المجالات

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أحمد ابوهشيمة، فى تصريحات خاصة لــ دوت الخليج، إن الدولة حققت قفزات هائلة فى كل المجالات، وكانت القرى واحدة من القطاعات، التي كانت تنتظر هذا المشروع الوطني العظيم، موجها كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبنيه مشاكل أهلنا في الريف وسعيه لحلها جذريا، موضحا أن أهم شىء في هذا المشروع هو متابعة الرئيس السيسى له، لافتا إلى أنه لابد أن تشارك كل القطاعات، خاصة الإعلام في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين.

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يذكر أن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري، بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه، ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيساهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ‪ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023. وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024