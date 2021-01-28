صور.. ماذا قالت الصحف العالمية عن أداء المنتخب المصري أمام الدنمارك ؟

تصدرت أحداث المباراة البطولية بالأمس، الأربعاء، بين المنتخب الوطني المصري والدنمارك في كرة اليد عناويين الصحف العالمية، صباح اليوم، الخميس، والتي أشادت بقوة المنتخب المصري والخروج المشرف علي يد بطل العالم. والبداية مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التي كتبت عن اقتناص الدنمارك الفوز من انياب المنتخب المصري بركلات الترجيح " أستمرت الدنمارك في الدفاع عن لقبه ببلوغ نصف النهائي، بعد تحقيق الإنتصار علي مصر البلد المستضيف، عقب مباراة مثيرة وغريبه أنتهت بنتيجة 39-38 بعد شوطيين أضافيين وكذلك ركلات جزاء ترجيحية". وذكرت صحيفة " الماركا الإسبانية" تأهل المنتخب الإسباني للدور النصف النهائي معلقة " إسبانيا لا تتعثر وستقابل الدنمارك في الدور القادم".

وواصلت الصحيفة حديثها عن الاداء المميز للمنتخب المصري الذي أذهل وكسب إحترام الجميع أمام الدنمارك والتي من المقرر مواجهة المنتخب الإسباني في الدور القادم لكأس العالم 2021 ، حيث قالت الصحيفة " وسيلتقي الإسبان بالدنمارك العظيم، البطل الحالي للبطولة ، الذي عانى بشكل لا يمكن تصوره لإقصاء مصر عن طريق ركلات الترجيح". وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بعد فوز الدنمارك علي المنتخب الوطني المصري بدور ال8 من بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها الملاعب المصرية " أهتزت مصر، التي تحتضن بطولة كاس العالم2021 علي أراضيها، أمام الدنمارك في أول مباراة للدور ربع النهائي، دفع أبطال الأولمبياد وأبطال العالم الي الأشواط الأضافية، ثم لركلات الترجيح للتحقق من جدراة الدنمارك بالتأهل للدور قبل النهائي". بعد ضياع حلم النهائي.. هل سيخوض منتخب اليد مباراة جديد في مونديال اليد؟ وتطرقت صحيفة "بيلد" الألمانية للحديث عن فوز الدنمارك على المنتخب المصري لليد في مباراة الأمس" الدنمارك ترتجف خوفا في الدور ربع النهائي ، الدنمارك حاملة اللقب تشق طريقها للدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2021 بعد مباراة مثيرة ضد البلد المستضيف مصر بركلات الترجيح بعد أشواط أضافية". بشرف ورجولة.. خروج منتخب مصر من دور الثمانية لمونديال اليد تحدثت الصحف العالمية عن اداء رفاق الأحمر في الإشارة لقوة المنتخب المصري الذي لم يكن فريسة سهله أمام بطل العالم، وأستطاعت الدنمارك هزيمة الفراعنة بشق الأنفس، وتحقيق الصعود علي حسابهم بعد الوصول لركلات الترجيح، وهي حادثة نادرة من نوعها في لعبة كرة اليد.

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