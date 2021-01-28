ألفت المزلاوي : تطوير القري مشروع قومي والرئيس هدفه الاستثمار فى البشر وليس الحجر

قالت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد للجميع ان هدفه الاستثمار في البشر وليس الاستثمار في الحجر فقد قام بمبادرات عديدة في مجال الصحة مثل فيرس سي وصحة المراه وغيرها والان يوجه بمشروع تطوير 1500 قرية كمرحلة أولى في 50مركز ومدنية داخل الجمهورية وهو مشروع قومي يعمل علي رفع مستوى الخدمات لسكان القري.



مشروع تطوير القري بالمحافظات

وطالبت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب مؤسسات الدوله بالتعاون في هذا التطوير الذي يهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان الريف ويتضح البعد الانساني في توجيه القيادة السياسية الي البدء كمرحلة اولي للقري التي تعاني من الفقر بنسبة 70 % و المرحلة الثانية بنسبة 50% وهو ما يعني الاصلاح السريع للاكثر احتياجا و من اهم النتائج الإيجابية لهذا المشروع اندماج الريف والمدن وتقليل الفجوة بينهم والارتقاء بالريف المهمل منذ عشرات السنوات مشيرة الى ان المشروع يرفع الخدمات لسكان القري في مجالات الخدمات الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي وعدم وجود مياه صالحة للشرب وانخفاض مستوى التعليم بها وهو ما سينتج عنه تطوير كامل وشامل لحياة كريمة لاهلنا فى القري وهو ما نسعي اليه .

النائب حسانين توفيق يكتب.. تطوير الريف المصرى مشروع قومى جديد