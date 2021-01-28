نادر نسيم: مشروع تطوير الريف المصري هو حق أهلنا فى القري

قال النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ان مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " من اجل تغير شكل الريف المصري مشروع قومي من الدرجة الاولي وله نتائج كبيرة سوف تعود على مصر من زيادة الانتاج وتوسيع الرقعه الخضراء وكذلك حق الفلاح واهلنا فى القري الاكثر فقرا فى حياة كريمه وتنمية شاملة .

النائب حسانين توفيق يكتب.. تطوير الريف المصرى مشروع قومى جديد

واشار عضو مجلس الشيوخ نادر نسيم فى تصريحات خاصة لـتحيا مصر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يطالب بتحسين معيشة المواطن المصري وخاصة الاكثر فقرا مشيرا الى ان شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ،حيث إنه يحاول استعادة مكانة مصر لافتا إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية يساهم في خلق حياة كريمة للمواطنين وكذلك مبادرات الرئيس التى لم ولن تتوقف عن دعم المواطنين مضيفا أن أهمية المشروع هو أنه مشروع قومي وأهم شىء في هذا المشروع هو متابعة الرئيس السيسى له، لافتا إلى أنه لابد أن تشارك كل القطاعات في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين

يذكر ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ‪ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.

