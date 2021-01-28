سميرة الجزار تطالب الزراعة بحل مشكلة مياه الرى المخالطة للصرف الصحي

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن ري المزارعين بالمياه التى يصب فيها الصرف الصحى في منطقة الأربعين، بمحافظة المنوفية وما هى خطة الوزارة لحل هذه المشكلة.

سميرة الجزار: رى الزراعات بمياه الصرف تسبب فى إصابة المواطنين

وأضافت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار فى سؤالها، اليوم الخميس، أن رى الزراعات بمياه الصرف الصحي تتسبب في إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض، التي تؤدى إلى الموت والتى من أهمها الفشل الكلوى، نتيجة ما يتناولوه من سموم واستخدام مياه غير صالحة لرى الخضروات ومزارع الفاكهة.

وطالبت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، وزارتي الزراعة والري بتشديد الرقابة وحل المشاكل المتعلقة بتطهير الترع والمصارف، والتعامل بجدية مع الشكاوي التي تصل إليهم فيما يخص تطهير المساقي الزراعية وحل المشكلة علي الفور حفاظاً علي حياة المواطنين وأراوحهم .

هذا ومن المقرر أن يستقبل مجلس النواب، بدءًا من الاسبوع المقبل، عددًا من الوزراء، لعرض برنامجهم التى تمت الموافقة عليه خلال الفصل التشريعى الثانى، ومن المقرر حضور وزراء المالية والكهرباء والصحة والتجارة والتضامن الاجتماعى، والأثار.