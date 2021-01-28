وزير القوى العاملة: تعيين 2078 شابًا.. منهم 17 من ذوي القدرات الخاصة بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2078 شابًا، من بينهم 17 من ذوي القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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وجاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلى تسجيل 5654 شابا باحثين عن عمل.

القوى العاملة: صرف منح العمالة الغير منتظمة لـ 15 عامل

وأوضح سعفان، أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألف و 500 جنيه لـ 15 عاملًا، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، و 4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه ، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 7500 جنيه.

القوى العاملة: استخراج 2250 شهادة قياس مستوى المهارة

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي، أن المديرية استخرجت 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

أما عن مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة .

وأشار وكيل المديرية أنه تم عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، فضلًا عن 23 ندوة في مجال تنظيم الاسرة، والمفاوضة ، والادمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.