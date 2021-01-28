وفاة حماة أحمد مرتضى منصور

جدة - نرمين السيد - توفيت اليوم الخميس، الحاجة وفاء جبر والدة الإعلامية إيمان بدر الدين زوجة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق.



جدة - نرمين السيد - توفيت اليوم الخميس، الحاجة وفاء جبر والدة الإعلامية إيمان بدر الدين زوجة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق. وسيتم تشييع جنازة حماة أحمد مرتضى منصور، بعد قليل، على أن يتم الدفن بمدافن الأسرة.

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