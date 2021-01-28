مديرية أوقاف القاهرة تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، وتنفيذًا لتوجيهات معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ومساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا ؛ تواصل مديرية أوقاف القاهرة اليوم الخميس 28 / 1 / 2021م حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

ويؤكد مدير مديرية أوقاف القاهرة أن الدين والحضارة والإنسانية منبع النظافة والطهارة والجمال ، وأن السلوكيات الصحيحة تبدأ من المسجد ، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة ، فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)؛ حتى يرفع الله (عز وجل) عن بلادنا البلاء ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.