الرى: تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل وتبطين 5651 كم من الترع

أعلن المهندس محمود السعدى، المشرف على المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع أن إجمالى الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل5651 كم، وإجمالي ما تم تنفيذه اليوم 11.3 كم وإجمالي أطوال ما تم تأهيله 863.5 كم.

هذا وتستمر الإدارات العامة بواسطة السادة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.