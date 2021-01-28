الرى: تنفيذ 131 قرار إزالة وإحالة 6111 محضرا للنيابة العسكرية

أعلنت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير وحماية نهر النيل والرى إزالة التعديات المقامة على المجارى المائية ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل حيث تم تنفيذ 122 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، وتنفيذ 9 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.

وفى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤١ لسنة ٢٠٢٠ ارتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري إلى 15669 محضر مخالفة، فيما بلغ إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة لتطوير وحماية نهر النيل 6111 محضرا مخالفا.