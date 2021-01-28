خلال زيارتها دولة لبنان.. وزيرة الصحة تزور المركز الطبي المصري ببيروت وتتفقد أقسامه المختلفة

تفقدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، صباح اليوم الخميس، المركز الطبي المصري بالعاصمة بيروت، برفقة الدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وذلك خلال زيارتها إلى دولة لبنان لدعم القطاع الصحي من خلال إرسال شحنات ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة للمركز الطبي المصري تأتي بالتزامن مع مرور عام على تشغيله، حيث بدأ المركز في تقديم الخدمات الطبية في شهر يناير من العام الماضي، لافتًا إلى تقديم الخدمة الطبية لـ100 ألف من اللبنانيين وغير اللبنانيين من كافة المترددين على المركز، وذلك بالمجان.

وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت كافة أقسام المركز الطبي المصري ببيروت، حيث يضم 6 عيادات في تخصصات (باطنة، أطفال، نساء وتوليد، رمد ، جراحة وعظام)، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الأشعة وقسم الطوارئ ويضم 3 عيادات، كما يضم أيضًا قسم العمليات وبه غرفتي عمليات مجهزين على أعلى مستوى لإجراء الجراحات اليومية العاجلة، وقسم الإفاقة ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لإخلاء الحالات الحرجة للمستشفيات.

وتابع أن الوزيرة أشادت بجاهزية المركز ومستوى الخدمة الطبية المقدمة على أعلى مستوى، كما أكدت الإمداد الدائم للمركز الطبي المصري ببيروت، بكافة الاحتياجات لاستمرار تقديم خدمات الفحص والعلاج لكافة المترددين من مختلف الجنسيات بالمجان.

وأضاف أن الوزيرة التقت بعض المترددين من النساء والأطفال في عيادات الرمد والعظام، واطمأنت على حالتهم الصحية، كما تحدثت مع الفرق الطبية المصرية القائمة على المركز، مؤكدة فخرها بجهودهم لتقديم الخدمات الطبية بالمركز على أعلى مستوى، وكتبت الوزيرة رسالة نصية للفرق الطبية في الذكرى السنوية لتشغيل المركز، حيث توجهت فيها بالشكر لهم كما أعربت عن فخرها واعتزازها بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز باسم جمهورية مصر العربية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، على رأس وفد من الوزارة برفقة ٣١ طن من ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى ٧ طن و٦٨٤ كيلوجرام من الأجهزة الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية، لدعم القطاع الصحي في دولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.